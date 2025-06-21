На Кубани в подпольных цехах изъяли табак на сумму более 1 млрд рублей
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность подпольных табачных цехов в Краснодарском крае и изъяли контрафакт общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Пресечена деятельность крупных производств полного цикла по изготовлению контрафактной табачной продукции... в городе Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района», - отметили в ведомстве.
Правоохранители изъяли и арестовали 3 млн пачек сигарет и десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов сомнительного качества. Подпольные цеха работали в течение двух лет.
Ранее на Кубани двух жителей региона задержали по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия и боеприпасов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru