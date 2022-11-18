СКР возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту массового расстрела на Украине пленных российских военнослужащих. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, следователи уже приступили к расследованию уголовного дела об убийстве двух и более лиц, совершённое группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также о жестоком обращении с военнопленными и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.
Кроме того, СК РФ занимается идентификацией лиц, которые сняли видео, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Изучается видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Следственного комитета России.
Ранее глава Совета по правам человека России Валерий Фадеев заявил, что обратится в ООН и ОБСЕ из-за предположительного расстрела российских военнопленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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