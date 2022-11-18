СКР возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине

Кроме того, СК РФ занимается идентификацией лиц, которые сняли видео, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Изучается видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Ранее глава Совета по правам человека России Валерий Фадеев заявил, что обратится в ООН и ОБСЕ из-за предположительного расстрела российских военнопленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

