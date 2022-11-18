Минобороны: «Выродки ВСУ» намеренно убили 10 российских военнопленных

Украинские военные намеренно убили выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России. Об этом заявило Минобороны РФ.

"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных. Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого замученного пленного", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Совета по правам человека России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео с якобы расстрелом российских военнопленных в Макеевке. По его словам, данные о предполагаемой внесудебной казни будут отправлены в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации.