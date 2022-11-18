Минобороны: «Выродки ВСУ» намеренно убили 10 российских военнопленных
Украинские военные намеренно убили выстрелами в голову более десяти попавших в плен военнослужащих России. Об этом заявило Минобороны РФ.
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных. Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого замученного пленного", - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее глава Совета по правам человека России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео с якобы расстрелом российских военнопленных в Макеевке. По его словам, данные о предполагаемой внесудебной казни будут отправлены в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации.
Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских солдат, сдавшихся в плен ВСУ. На первом видео несколько солдат, предположительно бойцов ВС РФ, выходят из здания и ложатся в шеренгу лицом к земле. На этом съемка резко обрывается. На втором, снятом с воздуха, солдаты лежат уже без движения с окровавленными головами.
Официальные лица Украины пока не комментировали видео.
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