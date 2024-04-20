СКР устанавливает причастных к гибели военкора Семена Еремина
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, сообщили в ведомстве.
О гибели журналиста поздно вечером 19 апреля сообщили «Известия». По данным СК, Еремин снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил принять «все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста».
Еремин работал в зоне проведения спецоперации с февраля 2022 года. Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников вспомнил, что, работая в Донецке, познакомился с Ереминым, который остался в его памяти как бесстрашный профессионал, работающий без суеты, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru