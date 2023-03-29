СКР проверит слова украинского националиста о сжигании храмов канонической УПЦ

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) дадут правовую оценку высказываниям о сжигании храмов Московской патриархии украинского политического деятеля, одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского. Об этом сообщили в СКР порталу Lenta.ru.

Настоятель Киево-Печерской лавры призвал прихожан встать на защиту святыни

Кроме того, Корчинский призывал к уничтожению икон и книг.

Также СКР проверит поджог храма канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области Украины. Неизвестные поджигатели разбили окно в храме и забросили внутрь горючее.

Ранее в УПЦ сообщили о сотнях верующих, собравшихся на молитву в Киево-Печерской лавре.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:НационалистыУПЦСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры