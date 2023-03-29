СКР проверит слова украинского националиста о сжигании храмов канонической УПЦ
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) дадут правовую оценку высказываниям о сжигании храмов Московской патриархии украинского политического деятеля, одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского. Об этом сообщили в СКР порталу Lenta.ru.
Кроме того, Корчинский призывал к уничтожению икон и книг.
Также СКР проверит поджог храма канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области Украины. Неизвестные поджигатели разбили окно в храме и забросили внутрь горючее.
Ранее в УПЦ сообщили о сотнях верующих, собравшихся на молитву в Киево-Печерской лавре.
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