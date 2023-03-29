УПЦ сообщила о сотни верующих, пришедших на молитву в Киево-Печерскую лавру
Сотни верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре, сообщили в УПЦ.
«С самого утра сотни верующих Украинской православной церкви собрались на молитву», - говорится в Telegram-канале обители.
29 марта истекает срок ультиматума киевских властей о том, что монахи УПЦ должны покинуть обитель. 27 марта Минкульт Украины расторг в одностороннем порядке договор аренды монастыря, который был заключен в 2013 году на 50 лет. Власти считают, что таким образом будут разорваны религиозные отношения Киева с Москвой.
Ранее наместник митрополита Павел говорил, что и один монах не намерен покидать ни корпус, ни саму лавру, поскольку нет соответствующих указаний президента, сообщает НСН.
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