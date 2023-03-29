УПЦ сообщила о сотни верующих, пришедших на молитву в Киево-Печерскую лавру

Сотни верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре, сообщили в УПЦ.

«С самого утра сотни верующих Украинской православной церкви собрались на молитву», - говорится в Telegram-канале обители.

29 марта истекает срок ультиматума киевских властей о том, что монахи УПЦ должны покинуть обитель. 27 марта Минкульт Украины расторг в одностороннем порядке договор аренды монастыря, который был заключен в 2013 году на 50 лет. Власти считают, что таким образом будут разорваны религиозные отношения Киева с Москвой.

Ранее наместник митрополита Павел говорил, что и один монах не намерен покидать ни корпус, ни саму лавру, поскольку нет соответствующих указаний президента, сообщает НСН.

