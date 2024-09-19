СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
19 сентября 202413:47
По версии следствия, причиной крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье (Зейский округ) могли стать техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
Сотрудники СКР уже провели осмотр места трагедии и изъяли личные вещи потерпевших и документы на воздушное судно. Кроме того, были назначены судебные экспертизы.
Ранее спасатели обнаружили тела погибшего пилота и двух пассажиров вертолёта Robinson R66.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru