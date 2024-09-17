Тела пассажиров и пилота нашли на месте крушения вертолета в Приамурье

Спасатели обнаружили тела погибшего пилота и двух пассажиров вертолёта Robinson R66 в Зейском округе Приамурья, сообщили РИА Новости со ссылкой на ЕДДС округа.

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Собеседник агентства рассказал, что на месте крушения обнаружены тела трех погибших.

МЧС Приамурья сообщало, что вертолет пропал 16 сентября, сработал аварийный маяк. Robinson R66 совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа.

Место его крушения обнаружили утром во вторник, на место было направлены спасатели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: robinsonheli.com
ТЕГИ:ПриамурьеАвиакатастрофаПогибшие

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