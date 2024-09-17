В Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66

Отмечается, что место ЧП было найдено в Зейском округе.

«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — подчеркнули в центре.

Данных о состоянии людей на борту не приводится, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что вертолет Robinson R66, совершавший незарегистрированный перелет, пропал в Амурской области. На борту находились три человека. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

