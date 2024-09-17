В Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66
Место крушения вертолета Robinson R66 обнаружено в Приамурье. Об этом сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Отмечается, что место ЧП было найдено в Зейском округе.
«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — подчеркнули в центре.
Данных о состоянии людей на борту не приводится, пишет Ura.ru.
Ранее стало известно, что вертолет Robinson R66, совершавший незарегистрированный перелет, пропал в Амурской области. На борту находились три человека. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Урале ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК
- На Земле зафиксирована сильная магнитная буря
- В Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66
- Трамп заявил, что Россия и КНР обогнали США в космосе
- СМИ: Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября
- Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты ВСУ на Суджанском направлении
- СМИ: Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей
- Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников
- Задержанному экс-адвокату Пашаеву грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество
- «Автостат»: В августе в России продали рекордное количество подержанных авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru