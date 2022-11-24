СКР: начата проверка по факту сжигания венков на Мемориале героической обороны Севастополя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и разобраться в случившемся из-за инцидента на Мемориале героической обороны Севастополя, где местная жительница бросила в огонь два венка. Об говорится Telegram-канале ведомства.

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СКР по республике Крым и городу Севастополь инициирует передачу материалов дела из полиции в свое производство. Доклад будет представлен лично Бастрыкину.

Известно, что 40-летняя женщина сожгла два венка, возложенных к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Ее задержали правоохранительные органы.

Ранее в Латвии повредили мемориал «Курган дружбы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СевастопольМемориалПроверкаСКР
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