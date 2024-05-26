На подстанции в Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство

Отмечается, что на место обнаружения прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов. Однако точного местоположения заминированного объекта инфраструктуры в ведомстве не назвали.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России в Днепропетровской области ударили по складу ВСУ с ATACMS.

