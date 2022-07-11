СК начал проверку по факту танца на пилоне у памятника Победы в Красноярске

Красноярские следователи начали процессуальную проверку в отношении девушек, устроивших танцы на пилоне, который был установлен на арт-объекте «Ротонды Памяти и Славы», сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Памятник был открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инцидент произошел 10 июля. Очевидцы вызывали полицию. Молодые люди были опрошены.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле будут судить осквернивших «Вечный огонь» троих туристов из Турции. В феврале в соцсетях было опубликовано видео, на котором трое мужчин грели руки у «Вечного огня», один из них затем изобразил, что справил нужду.

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Фото: arh.sledcom.ru
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