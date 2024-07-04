СКР начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене

Отмечается, что опальный генерал попросил возбудить уголовное дело, поскольку секретные данные по его делу якобы стали доступны украинской стороне. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Попов потребовал к ответственности за госизмену неназванных россиян 4 июля. Он также заявил о якобы шпионаже со стороны СБУ, заполучивших российские документы под грифом «секретно».

На Украине против Попова возбуждено уголовное дело по факту ведения агрессивной войны, он находится в международном розыске. По словам Буйновского, обнародованные Харьковской областной прокуратурой сведения — военная и государственная тайна России.

Ранее Попову предъявили новое обвинение в служебном подлоге.

