СКР начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене
Следственный комитет России приступил к проверке по поданному арестованным 21 мая экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым заявлению о госизмене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.
Отмечается, что опальный генерал попросил возбудить уголовное дело, поскольку секретные данные по его делу якобы стали доступны украинской стороне. Процессуальное решение примут по итогам проверки.
Попов потребовал к ответственности за госизмену неназванных россиян 4 июля. Он также заявил о якобы шпионаже со стороны СБУ, заполучивших российские документы под грифом «секретно».
На Украине против Попова возбуждено уголовное дело по факту ведения агрессивной войны, он находится в международном розыске. По словам Буйновского, обнародованные Харьковской областной прокуратурой сведения — военная и государственная тайна России.
Ранее Попову предъявили новое обвинение в служебном подлоге.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение на электросамокатах ограничили в Сочи
- Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Рзаева
- АТОР: Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году
- Евросоюз ввел временные пошлины на импорт электромобилей из Китая
- ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей
- «Кофе, еда и спортзал»: Россиянам назвали способы сохранить свой бюджет
- СКР начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене
- Российские войска нанесли удары по двум предприятиям украинского ВПК
- Экс-глава «дочки» Ростеха получил заочно восемь лет за хищение 138 млн рублей
- Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru