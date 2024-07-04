Генералу Попову предъявили новое обвинение после мошенничества
Бывшему командующему 58 армией генералу Ивану Попову предъявлено новое обвинение. На это раз речь идёт о служебном подлоге, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский. До этого генералу вменяли особо крупное мошенничество.
По словам защитника, новая статья никак не усугубляет предыдущее обвинение, поскольку она предусматривает максимальное наказание четыре года, а за мошенничество — до 10 лет лишения свободы. По мнению адвоката, ведущий дело следователь элементарно решил подстраховаться на случай оправдания генерала по статье о мошенничестве.
Буйновкий также сообщил о просьбе защиты к Следственному комитету о возбуждении уголовного дела о госизмене в связи с тем, что Служба безопасности Украины обвинила генерала в «ведении агрессивных военных действий» и объявила его в международный розыск. Как пояснил адвокат, необходимо понять, как секретные документы по действиям Попова попали в открытый доступ. Либо, речь идёт о шпионаже.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», генерала Попова арестовали 17 мая. Следствие считает, что он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката. Они были закуплены для строительства укреплений на запорожском направлении.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие снизило сумму ущерба по делу с более чем 130 миллионов рублей до 105 миллионов. Самому Попову вменяют ущерб в размере чуть более одного миллиона рублей. Попов своей вины не признаёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru