Генерал Попов объявлен на Украине в международный розыск
Следователи Украины заочно привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован в России по обвинению в особо крупном мошенничестве. Украинская сторона также объявила его в международный розыск, заявил адвокат генерала Сергей Буйновский. Его слова приводит ТАСС.
Следствие на Украине предъявило Попову обвинение по статье «ведение агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц», пояснил адвокат.
В связи с этим Буйновский подал заявление в Следственный комитет России (СК) с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Харьковской областной прокуратуры за незаконное уголовное дело в отношении Попова. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина.
Помимо этого, адвокат также попросил СК провести проверку по факту возможной госизмены со стороны российских граждан и шпионажа со стороны сотрудников СБУ, так как они получили доступ к секретным российским документам. Опубликованные Харьковской областной прокуратурой сведения являются государственной и военной тайной РФ, отметил адвокат.
Ранее президент России Владимир Путин в своем указе уволил Попова с военной службы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru