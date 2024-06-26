Генерал Попов объявлен на Украине в международный розыск

Следствие на Украине предъявило Попову обвинение по статье «ведение агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц», пояснил адвокат.

В связи с этим Буйновский подал заявление в Следственный комитет России (СК) с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Харьковской областной прокуратуры за незаконное уголовное дело в отношении Попова. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина.

Помимо этого, адвокат также попросил СК провести проверку по факту возможной госизмены со стороны российских граждан и шпионажа со стороны сотрудников СБУ, так как они получили доступ к секретным российским документам. Опубликованные Харьковской областной прокуратурой сведения являются государственной и военной тайной РФ, отметил адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин в своем указе уволил Попова с военной службы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

