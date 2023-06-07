Скорость течения Днепра выросла в 10 раз
После разрушения Каховской гидроэлектростанции скорость течения Днепра выросла в 10 раз, написал в своем Telegram-канале глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он сообщил, что в ликвидации последствий участвует группировка МЧС в составе 428 человек и 188 единиц техники. Задача усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз, уточнил Алексеенко.
«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи», - сказал председатель регионального правительства.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В Херсонской области из зоны затопления эвакуировали более четырех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru