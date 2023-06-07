Он сообщил, что в ликвидации последствий участвует группировка МЧС в составе 428 человек и 188 единиц техники. Задача усложняется тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз, уточнил Алексеенко.

«На вечернем штабе приняли решение закрепить за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства. Они на месте будут координировать все задачи», - сказал председатель регионального правительства.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В Херсонской области из зоны затопления эвакуировали более четырех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

