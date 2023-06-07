В «Росатоме» заявили о наличии запасных вариантов водоснабжения ЗАЭС

Он отметил, что госкорпорация просчитывала риск-сценарий с первых дней работы на ЗАЭС. У станции есть запасные варианты водоснабжения, подчеркнул Лихачев.

«Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов», - сказал гендиректор «Росатома» в интервью «Пятому каналу».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил опасение, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции на ЗАЭС будет недостаточно воды для охлаждения реакторов.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов. В Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

