Скорая в Сургуте приняла роды «oнлайн»
Служба скорой помощи в Сургуте приняла роды по телефону. Пока машина с бригадой медиков направлялась к женщине, рожавшей на дому, врачи координировали действия отца будущего ребенка. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.
Произошло это в понедельник утром. В ведомстве отметили, что слаженные действия мужчины и диспетчера скорой помощи привели к тому, что женщина успешно родила мальчика. Ее вместе в ребенком отправили в перинатальный центр. Чувствуют они себя хорошо.
В депздраве рассказали, что «в истории службы скорой медицинской помощи роды в режиме "oнлайн" принимались впервые».
Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский в эфире НСН рассказал подробности нападения мужчины на фельдшера скорой помощи.
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