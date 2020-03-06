Москвич избил фельдшера скорой из-за его защитного костюма
Следственный комитет по Москве начал проверку после нападения мужчины на фельдшера скорой помощи.
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - цитирует «Свободная пресса» заявление ведомства.
В свою очередь РЕН ТВ сообщает подробности нападения. По данным телеканала, бригада медиков приехал на вызов к ребенку с пневмонией. В связи с распространением коронавируса, врач и фельдшер были облачены в защитный костюм. И именно этот факт вывел из себя отца ребенка.
Мужчина набросился с кулаками на медиков, весь удар принял на себя 26-летний фельдшер. Агрессивный москвич сломал медику нос, также у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
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