Москвич избил фельдшера скорой из-за его защитного костюма

Следственный комитет по Москве начал проверку после нападения мужчины на фельдшера скорой помощи.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - цитирует «Свободная пресса» заявление ведомства.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает подробности нападения. По данным телеканала, бригада медиков приехал на вызов к ребенку с пневмонией. В связи с распространением коронавируса, врач и фельдшер были облачены в защитный костюм. И именно этот факт вывел из себя отца ребенка.

Мужчина набросился с кулаками на медиков, весь удар принял на себя 26-летний фельдшер. Агрессивный москвич сломал медику нос, также у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

