«Будет показывать свое «я» на нарах». Медик о нападении на фельдшера скорой помощи

«Это кошмар. Парень молодой, 23 года, только второй месяц работает на скорой. Приехали на вызов вместе с врачом, а у нас такой регламент если какой-то подозрительный диагноз. Там участковый врач был у ребенка и оставил направление в больницу с диагнозом «пневмония». И согласно регламенту бригада приехала и стала одеваться в эти балахоны для самозащиты. Папаша рассвирепел: «что вы тут надеваете, мы что тут, блохастые чумные и вшивые?» Устроил скандал, избил фельдшера, вытолкал в коридор врача. Парень молодой получил несколько ударов в лицо, у него перелом костей лба, перелом костей носа, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Его сейчас готовят на операцию. Врач получила несколько тычков в спину. Они вызвали полицию. Приехала полиция, потом еще одна бригада. Парня отвезли в больницу», - сказал он.

По словам медика, агрессивному москвичу придется ответить за свои действия.

«Это резонансное дело, оно будет под контролем. Раньше такие вещи замалчивались. Папаша решил показаться свое «я». Мы это так не оставим: будет показывать свое «я» в другом месте - у ментов в КПЗ, на нарах», - заключил Коневский.

Ранее Коневский рассказал НСН о причинах увольнений медицинских работников.

