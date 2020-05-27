Скончался советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
27 мая 202020:27
Советник президента «Лукойла» Сергей Малюков скончался после затяжного заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Как сообщили агентству, смерть наступила 25 мая.
Малюков на протяжении нескольких лет работал в компании вице-президентом по контролю и внутреннему аудиту, пишет агентство.
Ранее в апреле текущего года сообщалось, что умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер.
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27 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru