Скончался советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Как сообщили агентству, смерть наступила 25 мая.

Малюков на протяжении нескольких лет работал в компании вице-президентом по контролю и внутреннему аудиту, пишет агентство.

Ранее в апреле текущего года сообщалось, что умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер.



