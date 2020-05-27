Скончался советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента «Лукойла» Сергей Малюков скончался после затяжного заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

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Как сообщили агентству, смерть наступила 25 мая.

Малюков на протяжении нескольких лет работал в компании вице-президентом по контролю и внутреннему аудиту, пишет агентство.

Ранее в апреле текущего года сообщалось, что умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер.


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ФОТО: pixabay.com
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