Скончался председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер
В Москве в пятницу, 24 апреля, умер председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
«Сегодня в Москве в 11:30 московского времени умер Грайфер Валерий Исаакович», - заявила она в ходе заседания оперативного штаба.
Комарова добавила, что известный советский и российский нефтяник был знаком многим в ХМАО. Именно под его началом в Западной Сибири были достигнуты показатели суточной добычи нефти, которые были сопастовимы с добычей в Саудовско Аравии.
Грайфер входил в состав совета директоров «ЛУКОЙЛа» с 1996 года, с 2000 года он возглавлял совет.
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