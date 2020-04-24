Скончался председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер

В Москве в пятницу, 24 апреля, умер председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«Сегодня в Москве в 11:30 московского времени умер Грайфер Валерий Исаакович», - заявила она в ходе заседания оперативного штаба.



Комарова добавила, что известный советский и российский нефтяник был знаком многим в ХМАО. Именно под его началом в Западной Сибири были достигнуты показатели суточной добычи нефти, которые были сопастовимы с добычей в Саудовско Аравии.



Грайфер входил в состав совета директоров «ЛУКОЙЛа» с 1996 года, с 2000 года он возглавлял совет.

