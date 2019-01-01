Скончался четвертый ребёнок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех Экс-министр экономики РФ рассказал о возможности массовых протестов из-за низких зарплат Помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене В трех округах Магаданской области прошел снегопад