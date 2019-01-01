Происшествия

Скончался четвертый ребёнок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском

23 июля13:46

Число жертв пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех. Печальную новость распространила пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, передает ТАСС. Умер мальчик.

Астахов: У хабаровской детской трагедии есть фамилии взрослых, допустивших ее

Пожар произошёл на базе отдыха «Холдоми» накануне вечером. Состояние здоровья еще троих госпитализированных детей и пятерых пострадавших взрослых не вызывает опасений у врачей.

Власти Хабаровского края приняли решение объявить трёхдневный траур по погибшим детям.

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ФОТО: РИА Новости//МЧС РФ
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