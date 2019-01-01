Происшествия
Власти Хабаровского края приняли решение объявить трёхдневный траур по погибшим детям.
Скончался четвертый ребёнок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
23 июля13:46
Число жертв пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до четырех. Печальную новость распространила пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, передает ТАСС. Умер мальчик.
Пожар произошёл на базе отдыха «Холдоми» накануне вечером. Состояние здоровья еще троих госпитализированных детей и пятерых пострадавших взрослых не вызывает опасений у врачей.
Власти Хабаровского края приняли решение объявить трёхдневный траур по погибшим детям.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости//МЧС РФ
Горячие новости
- Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
- Скончался четвертый ребёнок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
- Facebook по требованию Роскомнадзора удалил свастику на фоне герба России
- Умер третий ребенок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
- Мосгоризбирком: Брак в подписях на совести самих кандидатов и сборщиков