Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем телеведущей Ксении Собчак
В ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, скончалась вторая пассажирка легкового авто, сообщает телеканал РЕН ТВ.
С места ДТП, где погибла пассажирка Volkswagen, были госпитализированы еще две ее попутчицы. Одна из них днем скончалась в больнице.
Водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая, подтвердил факт ДТП. Он также рассказал, что Собчак после ДТП пересела в такси и уехала в аэропорт.
Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался комментировать журналистам информацию о ДТП.
Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Об этом сообщает «Говорит Москва». По информации Telegram-канала Readovka, Mercedes-Benz, в котором была Собчак, пытаясь обогнать впереди идущую машину, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус, где находились 10 человек.
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