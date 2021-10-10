Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем телеведущей Ксении Собчак

С места ДТП, где погибла пассажирка Volkswagen, были госпитализированы еще две ее попутчицы. Одна из них днем скончалась в больнице.

Водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая, подтвердил факт ДТП. Он также рассказал, что Собчак после ДТП пересела в такси и уехала в аэропорт.

Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался комментировать журналистам информацию о ДТП.

Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Об этом сообщает «Говорит Москва». По информации Telegram-канала Readovka, Mercedes-Benz, в котором была Собчак, пытаясь обогнать впереди идущую машину, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус, где находились 10 человек.

