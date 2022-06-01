Скелет человека был найден при ремонте теплотрассы в Екатеринбурге

В сообщении говорится, что останки неизвестного гражданина нашли при ремонте теплотрассы на улице Бетонщиков - на него наткнулись при демонтаже коммуникаций.

В полиции отметили, что, по предварительным выводам судмедэксперта, смерть наступила не менее трёх лет назад, видимых телесных повреждений не выявлено. Для установления пола и возраста погибшего, а также точной причины смерти, будут проведены соответствующие экспертизы.

Ранее уголовное дело возбудили по факту обнаружения на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону сумки с телом ребёнка.