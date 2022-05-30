Сумку с телом ребенка нашли на дне реки в Ростове
Уголовное дело возбудили по факту обнаружения на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону сумки с телом ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК России по Ростовской области.
В сообщении говорится, что в сумке находилось тело малолетнего мальчика (на вид 5-7 лет) с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются личность ребёнка, обстоятельства его гибели и лица, причастные к совершению преступления», - добавили в ведомстве.
Ранее в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух её новорождённых детей, тела которых были обнаружены в надворных постройках, сообщает RT.
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