Сумку с телом ребенка нашли на дне реки в Ростове

В сообщении говорится, что в сумке находилось тело малолетнего мальчика (на вид 5-7 лет) с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются личность ребёнка, обстоятельства его гибели и лица, причастные к совершению преступления», - добавили в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области задержали женщину по подозрению в убийстве двух её новорождённых детей, тела которых были обнаружены в надворных постройках, сообщает RT.