СК завершил следствие по делу «казанского стрелка» Галявиева
Расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, который в мае 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.
Отмечается, что Галявиев в полном объёме признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в суд.
«Причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», - заключили в СК.
Трагедия в гимназии № 175 города Казани произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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