СК завершил следствие по делу «казанского стрелка» Галявиева

В сообщении говорится, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Отмечается, что Галявиев в полном объёме признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в суд.

«Причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», - заключили в СК.

Трагедия в гимназии № 175 города Казани произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

