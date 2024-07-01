СК завел уголовное дело после пищевого отравления в кафе Братска

Согласно данным, к медикам с признаками пищевого отравления после посещения одного их кафе обратились ряд горожан, среди них пятеро детей. Отмечается, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, пострадавшие связывают отравление с употреблением продуктов в кафе-баре «Мехико». Причины заболевания уточняются, отметили там. Деятельность кафе временно приостановили.

Ранее под Волгоградом пять человек попали в больницу с признаками отравления. Известно, что трое госпитализированных ели салат «Цезарь», который купили в местной пекарне, передает «Радиоточка НСН».

