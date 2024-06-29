Пять человек госпитализировали с отравлением из-за салата под Волгоградом

Стало известно, что трое госпитализированных ели салат «Цезарь», который купили в местной пекарне. Все трое с острым отравлением в больнице.

Позже еще два человека попали в больницу после употребления того же салата. Теперь блюдо отправят на экспертизу. Примечатепльно, местные жители и раньше жаловались на качество продуктов в пекарне.

Ранее больше 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

