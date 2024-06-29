Пять человек госпитализировали с отравлением из-за салата под Волгоградом
Под Волгоградом пять человек попали в больницу с признаками отравления, сообщает издание «Блокнот Волжский».
Стало известно, что трое госпитализированных ели салат «Цезарь», который купили в местной пекарне. Все трое с острым отравлением в больнице.
Позже еще два человека попали в больницу после употребления того же салата. Теперь блюдо отправят на экспертизу. Примечатепльно, местные жители и раньше жаловались на качество продуктов в пекарне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru