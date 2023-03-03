СК завел уголовное дело после теракта в Брянской области
В Следственном комитете России возбудили уголовные дела по факту нападения на населенные пункты Брянской области, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что уголовные дела возбуждены по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.
Ранее местные жители рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, нападавшие были в военной форме, желтой повязке и разговаривали на украинском языке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru