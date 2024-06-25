СК завел дело после гибели трех человек при падении BMW с парковки в Краснодаре

По данным ведомства, водитель BMW, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки, после чего машина упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов взял расследование уголовного дела на контроль.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и насмерть сбил женщину на автовокзале в городе Домодедово, передает «Радиоточка НСН».

