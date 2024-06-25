«Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
В Краснодаре упавшая с многоуровневой парковки ТЦ «Галерея» иномарка чуть не придавила проходившую рядом женщину, рассказала очевидица трагедии. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она рассказала, что машина рухнула прямо перед ее подругой, которая успела отскочить в сторону. По словам очевидицы, сначала ее приятельница увидела тень на асфальте, после чего сверху стали сыпаться обломки и обшивка. Женщина успела отойти, после чего автомобиль упал на асфальт.
По словам другой прохожей, Марии, она прошла по тротуару в месте падения автомобиля за 30 секунд до трагедии. Обе очевидицы отметили, что, к счастью, в момент трагедии на тротуаре не было пешеходов.
В результате падения автомобиля погибла семья из трех человек, которая находилась внутри машины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru