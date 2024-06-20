На автовокзале в Домодедове водитель автобуса насмерть сбил женщину
Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и насмерть сбил женщину на автовокзале в городе Домодедово. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
По данным ведомства, ЧП произошло в четверг около 08:40.
«Водитель... с целью предотвращения столкновения с другим автобусом стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину», — заявили в прокуратуре, указав, что пострадавшая погибла на месте от полученных травм.
Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии и принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Областная прокуратура взяла на контроль установление деталей ЧП.
Ранее в Волгоградской области нетрезвый водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек, мужчину задержали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru