СК задержал причастных к массовому отравлению шаурмой в Курске
Сотрудники Следственного комитета задержали четырех человек по делу о массовом отравлении шаурмой в Курске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.
Задержаны владелец торговой точки, два повара и один помощник повара, уточнили в ведомстве.
Решается вопрос об их заключении под стражу. Судебное заседание назначено на 11 сентября.
В ночь на 7 сентября несколько жителей города Льгов Курской области обратились за медицинской помощью. У них выявили острую кишечную инфекцию.
Всего в скорую помощь обратились 22 пострадавших. Скончалась 23-летняя девушка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru