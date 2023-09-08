СК задержал причастных к массовому отравлению шаурмой в Курске

Сотрудники Следственного комитета задержали четырех человек по делу о массовом отравлении шаурмой в Курске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.

Житель Курской области съел смертельную шаурму и потерял сознание

Задержаны владелец торговой точки, два повара и один помощник повара, уточнили в ведомстве.

Решается вопрос об их заключении под стражу. Судебное заседание назначено на 11 сентября.

В ночь на 7 сентября несколько жителей города Льгов Курской области обратились за медицинской помощью. У них выявили острую кишечную инфекцию.

Всего в скорую помощь обратились 22 пострадавших. Скончалась 23-летняя девушка, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеШаурмаКурскСледственный Комитет

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