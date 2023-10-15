СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый в убийстве расчленитель женщины задержан в Москве

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», - говорится в заявлении.

В Telegram-канале Baza появилось видео, как выходцы из Азербайджана избивают случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Инциденты происходили в основном в метро и торговых центрах.

Ранее мужчину забили до смерти в ходе драки у торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры