СК возбудит дело после избиения людей в Петербурге выходцами из Азербайджана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети видео с избиением людей в Санкт-Петербурге выходцами из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», - говорится в заявлении.
В Telegram-канале Baza появилось видео, как выходцы из Азербайджана избивают случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Инциденты происходили в основном в метро и торговых центрах.
Ранее мужчину забили до смерти в ходе драки у торгового центра «Афимолл сити» в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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