На Украине признали ответственность за подрыв Крымского моста

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту.

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«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине», - написал Подоляк в Twitter.

По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияТерактВзрывКрымский МостУкраина
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