На Украине признали ответственность за подрыв Крымского моста
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине», - написал Подоляк в Twitter.
По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал.
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