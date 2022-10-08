На Украине признали ответственность за подрыв Крымского моста

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине», - написал Подоляк в Twitter.

По данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал.

