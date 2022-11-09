СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-2 под Костромой

Накануне вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области, напоминает «Свободная пресса». В результате погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, пострадали два пилота и два фельдшера.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира», — отметили в СК.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли черный ящик. Специалисты также получили образцы авиатоплива. Назначены судебно-медицинские, летно-техническая и химическая экспертизы, пишет RT.

