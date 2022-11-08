Санитарный вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Вертолёт Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Более 20 человек погибло при крушении двух военных вертолетов Уганды

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл «примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино».

«На борту было пять человек», - добавил источник.

Ранее принадлежащий России пожарный вертолёт потерпел крушение в Денизли на юго-западе Турции, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram-канал «Подъем»
ТЕГИ:КостромаКрушениеВертолёт
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