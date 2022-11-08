Санитарный вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области
8 ноября 202218:16
Вертолёт Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл «примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино».
«На борту было пять человек», - добавил источник.
Ранее принадлежащий России пожарный вертолёт потерпел крушение в Денизли на юго-западе Турции, погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Путин заявил, что зарплаты должны опережать рост цен
- Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
- Хуснуллин заявил о завершении установки первого пролёта Крымского моста
- Власти Одессы намерены демонтировать памятник Екатерине II
- Санитарный вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области
- СМИ: в Италии задержали партию беспилотников, якобы отправленных в Россию
- «Лаборатория Касперского» отключит в России свой VPN
- Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию
- СМИ: в Херсонской области украинский диверсант покончил с собой при задержании
- Рок-опера «Юнона и Авось» от Донецкого драмтеатра с аншлагом прошла в Липецке
8 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru