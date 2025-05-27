Прокурор Курской области: Пропали без вести 789 жителей приграничных районов

Известно о том, что пострадали свыше 800 жителей региона, еще 358 погибли, разрышены свыше 17 тысяч квартир и домов.

Также, отметил Цуканов, украинские военнослужащие совершили почти 600 преступлений против мирных жителей.

Сообщается, что сразу после выступления прокурора региона в городе прозвучал сигнал ракетной опасности.

Ранее уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту ракетного обстрела города Рыльска Курской области со стороны ВСУ, сообщает RT.

