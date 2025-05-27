Прокурор Курской области: Пропали без вести 789 жителей приграничных районов

До сих пор неизвестна судьба 789 жителей приграничных районов Курской области, которые пережили оккупацию, в том числе четырех несовершеннолетних. Об этом в ходе круглого стола «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды» заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов.

Хинштейн пообещал разбираться с УК, которые вовремя не сработали в Курске после атаки беспилотников

Известно о том, что пострадали свыше 800 жителей региона, еще 358 погибли, разрышены свыше 17 тысяч квартир и домов.

Также, отметил Цуканов, украинские военнослужащие совершили почти 600 преступлений против мирных жителей.

Сообщается, что сразу после выступления прокурора региона в городе прозвучал сигнал ракетной опасности.

Ранее уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено по факту ракетного обстрела города Рыльска Курской области со стороны ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУПрокурорСпецоперацияКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры