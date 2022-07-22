СК возбудил два уголовных дела после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, которые не проконтролировали условия содержания животных в частном зоопарке в Мытищах, откуда сбежала обезьяна, напавшая на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СК РФ в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны», — говорится в сообщении ведомства.