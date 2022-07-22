СК возбудил два уголовных дела после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, которые не проконтролировали условия содержания животных в частном зоопарке в Мытищах, откуда сбежала обезьяна, напавшая на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«СК РФ в городском округе Мытищи возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля на территории Московской области, приведшей к травмированию двухлетней девочки в результате нападения обезьяны», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело и по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обезьяна напала на двухлетнюю девочку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Компания X5 объединила программы лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»
- СМИ: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций
- Бочкарев: На четырех маршрутах МЦД строятся и реконструируются 23 станции
- Биатлонистку Жураускайте лишили российского гражданства
- СК возбудил два уголовных дела после нападения обезьяны на ребенка в Мытищах
- В Харьковской области официально начал работу Пенсионный фонд
- В Северо-Курильске ввели режим ЧС после разлива реки
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июля
- Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам
- Сбербанк: Новые санкции ЕС не повлияют на работу банка в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru