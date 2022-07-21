В Подмосковье обезьяна напала на двухлетнюю девочку

Telegram-канал «112» опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что животное пробралось на чужой участок и накинулось на группу детей.

Самая младая девочка убежать не смогла. По данным канала врачи диагностировали у неё укушенные рваные раны рук и ног. Двухлетний ребёнок находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Ранее в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу, погиб 16-летний подросток, сообщает RT.

