В Подмосковье обезьяна напала на двухлетнюю девочку
В Московской области обезьяна сбежала из дома и напала на соседского ребёнка, сообщает прокуратура Подмосковья в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент произошёл в деревне Терпигорьево Мытищинского района. Полиция разбирается в инциденте и устанавливает владельца агрессивной обезьяны.
Telegram-канал «112» опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что животное пробралось на чужой участок и накинулось на группу детей.
Самая младая девочка убежать не смогла. По данным канала врачи диагностировали у неё укушенные рваные раны рук и ног. Двухлетний ребёнок находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжёлое.
Ранее в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на туристическую группу, погиб 16-летний подросток, сообщает RT.
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