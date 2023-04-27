СК возбудил дело после взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске

Взрыв произошел рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ в петербургском Павловске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

При взрыве в Мелитополе погиб сотрудник полиции

ЧП произошло 26 апреля. Правоохранители отмечают, что взорвалось «неустановленное устройство».

Следком возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, сбыте, хранении, ношении взрывчатых веществ либо взрывных устройств.

Ранее местные жители сообщили, что вечером в среду в Павловске прогремел взрыв, эпицентр находился в 300 метрах от конноспортивного клуба «Ковбой». По данным очевидцев, на месте ЧП появилась воронка от взрыва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывСанкт-ПетербургСледственный Комитет Рф

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