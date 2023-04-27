При взрыве в Мелитополе погиб сотрудник полиции
Полицейский погиб в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Запорожской области.
Ранее стало известно, что рано утром у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство, пишет РИА ФАН. Местные власти сообщали об одном пострадавшем.
«Двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался», — говорится в заявлении в Telegram-канале ГУ МВД по региону.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибший — 42-летний полицейский Александр Мищенко, пишет «Свободная пресса».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru