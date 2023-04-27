При взрыве в Мелитополе погиб сотрудник полиции

Ранее стало известно, что рано утром у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство, пишет РИА ФАН. Местные власти сообщали об одном пострадавшем.

«Двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался», — говорится в заявлении в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибший — 42-летний полицейский Александр Мищенко, пишет «Свободная пресса».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

