СК возбудил дело после пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге

После пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет РИА Новости.

ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек, отмечает RT. Возгорание произошло на шестом этаже здания, его площадь составила 10 кв. м. Как сообщает ТАСС, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких или его неисправность.