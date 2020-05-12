СК возбудил дело после пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
После пожара, произошедшего в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет РИА Новости.
ЧП в медицинском учреждении, которое принимает пациентов, заразившихся COVID-19, произошло рано утром во вторник, 12 мая. В результате происшествия, по последним данным, погибли 5 человек, отмечает RT. Возгорание произошло на шестом этаже здания, его площадь составила 10 кв. м. Как сообщает ТАСС, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких или его неисправность.
Ранее НСН писала, что после пожара в хосписе в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности..Помимо этого, следователи назвали предварительную причину пожара – ей могла стать неисправность электропроводки. Об этом рассказала представитель областного главка СК Ольга Врадий.
Напомним, возгорание в частном хосписе «Второй дом» произошло в ночь на 11 мая. В огне погибли девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, ещё девять были госпитализированы, сообщает Ura.ru.
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