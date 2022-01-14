СК возбудил дело после крушения самолета в Алтайском крае

Отмечается, что оно заведено в связи с наличием признаков совершения преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Как добавляет источник, причиной крушения «Аэропракт-22» стала ошибка пилотирования. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее RT сообщил, что 14 января в Алтайском крае произошло крушение самолета, который выполнял экскурсионный полет.