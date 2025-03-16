СК возбудил дело о терроризме против студента после заявления однокурсника

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело против студента Риада Сафарова по подозрению в участии в деятельности террористической организации после заявления его однокурсника. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее у Сафарова и его сокурсника возник конфликт, и в тот же день мужчине было предъявлено обвинение. Однако его защита заявила, что он не совершал никаких преступлений, а уголовное дело против него было возбуждено на основе ложного доноса его однокурсников из-за межличностных разногласий.

По информации их судебных документов, защите известны обстоятельства, при которых однокурсники Сафарова написали заявления о якобы совершенных им преступлениях, а также факт того, что вменяемые ему деяния являются вымышленными.

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Адвокат сообщил, что интерес к оружию у фигуранта дела был вызван его желанием служить в спецназе. Представитель защиты считает, что следствие ввело суд в заблуждение, представив найденный при обыске дробовик как огнестрельное оружие, а шумовую и дымовую гранаты — как угрозу обществу.

По словам адвоката, обнаруженные предметы использовались для страйкбола и не могут быть переделаны в огнестрельное оружие. Несмотря на его доводы, Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте Сафарова.

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ФОТО: РИА Новости
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