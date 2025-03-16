СМИ: Бирюков стал первым в РФ освободившимся пожизненно осужденным

Александр Бирюков, отбывавший название за убийство офицера во время армейской службы, стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным. Об этом сообщает издание «Лента.ru».

По данным источника, он вышел на свободу спустя 15 лет. Этот случай стал прецедентом в российской судебной практике, где раньше не было фактов условно-досрочных освобождений при пожизненных сроках.