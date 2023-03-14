СК возбудил дело о покушении на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области
По факту покушения на убийство замглавы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщает СК России по Херсонской области.
Отмечается, что 13 марта злоумышленник заложил взрывчатку около кафе в городе Новая Каховка. Позже самодельное взрывное устройство было приведено в действие.
В ведомстве уточнили, что в результате взрыва был ранен заместитель главы ВГА Каховского района Херсонской области. Его доставили в больницу.
Ранее сообщалось о возбуждении дела о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова.
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