СК возбудил дело о покушении на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

По факту покушения на убийство замглавы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщает СК России по Херсонской области.

Один человек пострадал при взрыве в Новой Каховке

Отмечается, что 13 марта злоумышленник заложил взрывчатку около кафе в городе Новая Каховка. Позже самодельное взрывное устройство было приведено в действие.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва был ранен заместитель главы ВГА Каховского района Херсонской области. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось о возбуждении дела о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонУголовное ДелоСледственный КомитетПокушение
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