СК возбудил дело о покушении на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Отмечается, что 13 марта злоумышленник заложил взрывчатку около кафе в городе Новая Каховка. Позже самодельное взрывное устройство было приведено в действие.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва был ранен заместитель главы ВГА Каховского района Херсонской области. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось о возбуждении дела о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова.

