СК возбудил дело о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по факту попытки отравления помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Шапиро.

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления

Ранее стало известно, что Алаудинова попытались отравить с помощью пропитанного ядовитыми веществами письма, напоминает Ura.ru. Военный и его адъютанты были госпитализированы. а минувшей неделе Алаудинов сообщил о возвращении на передовую, отмечает телеканал «360».

По словам защитника, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом».

«По моей информации, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его под личный контроль», - указал Шапиро.

Потерпевшими по делу, возбужденному против «неустановленного лица», проходят сам Алаудинов и его адъютант-лейтенант Джамбулат Мизаев. Шапиро выразил надежду, что следователи смогут выйти на заказчиков и исполнителей преступления.

Адвокат также рассказал, что для отравления использовалась смесь бромциана и еще одного, пока не установленного вещества. Отправителем письма значилась 83-летняя гражданка РФ. Правоохранители назначат судебно-химическую экспертизу и выяснят, как письмо могло попасть в фельдъегерскую службу.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВоеннослужащиеОтравлениеУголовное ДелоСледственный Комитет
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