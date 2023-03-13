СК возбудил дело о покушении на убийство по факту отравления командира «Ахмата» Алаудинова

Ранее стало известно, что Алаудинова попытались отравить с помощью пропитанного ядовитыми веществами письма, напоминает Ura.ru. Военный и его адъютанты были госпитализированы. а минувшей неделе Алаудинов сообщил о возвращении на передовую, отмечает телеканал «360».

По словам защитника, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом».

«По моей информации, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял его под личный контроль», - указал Шапиро.

Потерпевшими по делу, возбужденному против «неустановленного лица», проходят сам Алаудинов и его адъютант-лейтенант Джамбулат Мизаев. Шапиро выразил надежду, что следователи смогут выйти на заказчиков и исполнителей преступления.

Адвокат также рассказал, что для отравления использовалась смесь бромциана и еще одного, пока не установленного вещества. Отправителем письма значилась 83-летняя гражданка РФ. Правоохранители назначат судебно-химическую экспертизу и выяснят, как письмо могло попасть в фельдъегерскую службу.

