СК возбудил дело о «грязной» нефти по жалобе дочерней компании «Роснефти»
Следственный комитет по Самарской области РФ возбудил уголовное дело по заявлению Куйбышевского НПЗ (КНПЗ) (дочерней компании «Роснефти» — прим. НСН) из-за поставок «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», сообщает РБК. Отмечается, что некачественная нефть привела к порче оборудования предприятия.
В то же время управляющий партнёр адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти Романа Трушева (экс-владельца компании «СамараТрансНефть-терминал») утверждает, что ранее завод сообщал, что во время апрельской истории с поставками загрязнённой нефти был остановлен на плановый ремонт и испорченную хлором продукцию не брал.
Добавим, факт ущерба Куйбышевского НПЗ подтвердил изданию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, завод понёс убытки, так как загрязнённая нефть поступала на него в течение недели.
Напомним, весной разгорелся скандал из-за загрязнения российской нефти, поставляемой в Белоруссию и Европу, хлорорганическими соединениями. Ущерб от загрязнения нефти для России оценивался в сумму от 271 до 435 миллионов долларов.
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