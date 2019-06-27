СК возбудил дело о «грязной» нефти по жалобе дочерней компании «Роснефти»

В то же время управляющий партнёр адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти Романа Трушева (экс-владельца компании «СамараТрансНефть-терминал») утверждает, что ранее завод сообщал, что во время апрельской истории с поставками загрязнённой нефти был остановлен на плановый ремонт и испорченную хлором продукцию не брал.

Добавим, факт ущерба Куйбышевского НПЗ подтвердил изданию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, завод понёс убытки, так как загрязнённая нефть поступала на него в течение недели.

Напомним, весной разгорелся скандал из-за загрязнения российской нефти, поставляемой в Белоруссию и Европу, хлорорганическими соединениями. Ущерб от загрязнения нефти для России оценивался в сумму от 271 до 435 миллионов долларов.



